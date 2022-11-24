Джанні Інфантіно не дочекається бунту в ФІФА, майже всі готові з ним працювати.

Інфантіно незабаром буде переобраний на посаду президента ФІФА. Ніхто не кинув виклик прихильнику Путіна – лише він подав заявку. 16 березня наступного року Джанні затвердять на наступний термін.

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Швейцарця останнім часом дуже критикують через скандальну діяльність ФІФА, яка закриває очі на всі порушення та дає чемпіонати світу злочинним режимам (Росія-2018, Катар-2022).

Втім, Інфантіно має грандіозну підтримку федерацій. 207 з 211 членів ФІФА раді переобрати його, повідомляє німецький канал ZDF. Лише Норвегія, Данія, Німеччина та ще одна неназвана федерація відкрито виступають проти.

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