"Фантастические три года вместе! Некоторые люди считают, что только венгерские тренеры знают венгерский менталитет, венгерские условия. По мнению других, лишь иностранный тренер может стать залогом долгосрочного развития, поскольку он передает необходимые нам профессиональные знания в венгерский футбол.

Скрипник может заменить Реброва в Ференцвароше

Мы в Ференцвароше смотрели только на одно, когда летом 2018 года пригласили Сергея Реброва на пост главного тренера: кто лучший профессионал, которого мы можем получить? Думаю, результаты последних трех лет говорят сами за себя", – написал функционер на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Ребров возглавил Ференцварош в августе 2018 года и за это время успел завоевать с "Фради" три чемпионства. Его контракт с венгерским клубом рассчитан до лета 2022-го. Ранее в прессе появились слухи, что украинский специалист покинет клуб уже в этом году.

Ребров привел Ференцварош к чемпионству – украинец оформил третий титул подряд