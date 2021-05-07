Скрипник может заменить Реброва в Ференцвароше
20:25 - Читати українською
Ференцварош готовится к плану Б на случай потери Сергея Реброва.
Наставник Зари Виктор Скрипник находится в шорт-листе Ференцвароша, сообщили журналисты программы ТаТоТаке.
"Ребров вернется в Украину": Цыганык сделал неожиданный прогноз относительно тренера Ференцвароша
Венгерский клуб рассчитывает на своего действующего тренера Сергея Реброва, но руководство команды понимает, что украинец летом может сменить место работы. Контракт Реброва с Ференцварошем рассчитан до лета 2022-го.
В нынешнем сезоне венгерского первенства Ференцварош завоевал третье подряд чемпионство.
Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter