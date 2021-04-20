Чемпионат Венгрии, 30-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 3:0

Голы: Узуни, 12, 77 (пен), Нгуен, 29

"Фради" уверенно разгромили Уйпешт. Два гола в первом тайме и жирная точка с пенальти во втором решили судьбу матча 30-го тура. Весь поединок на поле провел Александр Зубков, но результативными действиями отметиться не смог. А вот Игорь Харатин не попал даже в заявку.

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Несмотря на это, украинцы из Ференцвароша имеют невероятную причину для радости. Подопечные Сергея Реброва оформили досрочное чемпионство. За 4 тура до завершения кампании "Фради" стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы, опередив Академию Пушкаша на 14 зачетных баллов. Для Ференцвароша, как и для Сергея Реброва, это третье подряд чемпионство. Всего в истории клуба это 32 титул.

К слову, украинский специалист присоединился к венгерскому коллективу летом 2018-го после работы в Саудовской Аравии (Аль-Ахли) и Украине (Динамо Киев).

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