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Президент Атлетико вызвался оплатить штраф Барселоны по делу Гризманна

15:06 124 Читати українською
Президент Атлетико вызвался оплатить штраф Барселоны по делу Гризманна
Президент Барселоны Хосеп Бартомеу и Энрике Сересо / Фото Marca

Президент Атлетико Энрике Сересо поделился мыслями относительно санкций Федерации футбола Испании против Барселоны.

"Я сам могу заплатить 300 евро, на которые оштрафовали Барсу. Это ненормально, но таков регламент.

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Желаю, чтобы клуб и болельщики в Барсе относились к Гризманну так же, как и в Атлетико. И чтобы он наслаждался игрой.

Они профессиональные игроки, и каждый может действовать по своему усмотрению. Я бы поздоровался с Антуаном без проблем, если мы увидимся", – цитирует Сересо COPE.

Напомним, Федерация футбола Испании обязала каталонский гранд выплатить 300 евро штрафа, из-за неправомерных договоренностей с Гризманном, пока он находился в статусе игрока Атлетико.

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Испания Барселона Барселона Атлетико Атлетико Федерация футбола Испании Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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