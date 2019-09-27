Президент Атлетико вызвался оплатить штраф Барселоны по делу Гризманна

Президент Атлетико Энрике Сересо поделился мыслями относительно санкций Федерации футбола Испании против Барселоны.

"Я сам могу заплатить 300 евро, на которые оштрафовали Барсу. Это ненормально, но таков регламент.

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Желаю, чтобы клуб и болельщики в Барсе относились к Гризманну так же, как и в Атлетико. И чтобы он наслаждался игрой.

Они профессиональные игроки, и каждый может действовать по своему усмотрению. Я бы поздоровался с Антуаном без проблем, если мы увидимся", – цитирует Сересо COPE.

Напомним, Федерация футбола Испании обязала каталонский гранд выплатить 300 евро штрафа, из-за неправомерных договоренностей с Гризманном, пока он находился в статусе игрока Атлетико.

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