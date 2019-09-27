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Президент Атлетіко зголосився оплатити штраф Барселони у справі Грізманна

15:06 1029 Читать на русском
Президент Атлетіко зголосився оплатити штраф Барселони у справі Грізманна
Президент Барселони Хосеп Бартомеу та Енріке Сересо / Фото Marca

Президент Атлетіко Енріке Сересо поділився думками щодо санкцій Федерації футболу Іспанії проти Барселони.

"Я сам можу заплатити 300 євро, на які оштрафували Барсу. Це ненормально, але такий регламент.

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Бажаю, щоб клуб і вболівальники в Барсі ставилися до Грізманна так само, як і в Атлетіко. І щоб він насолоджувався грою.

Вони професіональні гравці, і кожен може діяти на свій розсуд. Я б привітався з Антуаном без проблем, якщо ми побачимося", – цитує Сересо COPE.

Нагадаємо, Федерація футболу Іспанії зобов'язала каталонський гранд виплатити 300 євро штрафу, через неправомірні домовленості з Грізманном, поки він перебував у статусі гравця Атлетіко.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Атлетіко Атлетіко Федерація футболу Іспанії Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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