Зірка "червоних" майже тиждень живе наче в страшному фільмі. 28 жовтня група озброєних людей на мотоциклах викрала його батьків. Колумбійській поліції вдалося швидко повернути маму Діаса, але батько зник разом зі злочинцями.

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Днями уряд країни звинуватив у викраденні Армію національного визволення (ELN) – ліворадикальних партизанів, які борються з владою близько 60 років. Сьогодні відбулося засідання ELN, на якому представник організації Хуан Карлос Куельяр пообіцяв відпустити батька Діаса якомога швидше. Про це інформує ESPN.

Ліверпуль відразу підтримав Діаса і вже 2 матчі не включає його у заявку, щоб вінгер міг сконцентруватися на вирішенні сімейних проблем.

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