Бывший форвард симферопольской Таврии Александр Ковпак вспомнил о победе в Кубке Украины в сезоне 2009/10.

"Нам обещали премиальные за победу в Кубке, но не выплатили. Официальные премиальные отдали, а то, что обещали на словах – нет. Без "бумажки", как говорится, вы...

"Больше нервов было, чем пользы": Ковпак раскрыл секрет успеха Мудрика, вспомнив выступления украинца в Арсенале

Восемьдесят тысяч долларов каждому. Очень большие премиальные. Они так и остались виртуальными", – заявил Ковпак в интервью порталу Украинский футбол.

Напомним, симферопольская Таврия одержала историческую победу в Кубке Украины сезона 2009/10. В решающем матче подопечные Сергея Пучкова обыграли донецкий Металлург (3:2), а сам Ковпак отличился голом в этой встрече.

Стоит отметить, что за симферопольский клуб нападающий выступал в период с 2005 по 2011 годы. В 155 матчах он забил 46 голов.