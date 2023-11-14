Колишній форвард сімферопольської Таврії Олександр Ковпак пригадав перемогу в Кубку України в сезоні 2009/10.

"Нам обіцяли преміальні за перемогу в Кубку, але не виплатили. Офіційні преміальні віддали, а те, що обіцяли на словах – ні. Без "бумажки", як-то кажуть, ви...

"Більше нервів було, ніж користі": Ковпак розкрив секрет успіху Мудрика, пригадавши виступи українця в Арсеналі

Вісімдесят тисяч доларів кожному. Дуже великі преміальні. Вони так і залишились віртуальними", – заявив Ковпак в інтерв'ю порталу Український футбол.

Нагадаємо, сімферопольська Таврія здобула історичну перемогу в Кубку України сезону 2009/10. У вирішальному матчі підопічні Сергія Пучкова обіграли донецький Металург (3:2), а сам Ковпак відзначився голом у тій зустрічі.

Варто зазначити, за сімферопольський клуб нападник виступав в період з 2005 по 2011 роки. У 155 матчах він забив 46 голів.