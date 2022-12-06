Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцкі пообіцяв гравцям 30 мільйонів злотих за вихід до плей-офф ЧС-2022.

Польський уряд в особі прем'єр-міністра країни Матеуша Моравєцкі виплатить "кадрі" 30 мільйонів злотих за вихід у 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє Wyborcza, посилаючись на Sportowe Fakty.

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Про такий бонус Моравєцкі домовився із гравцями збірної Польщі перед ЧС-2022. Повідомляється, що гроші будуть виділені не на польський футбольний союз (PZPN), а саме на гравців, тренерів та персонал.

Зазначимо, що 30 мільйонів злотих за курсом на сьогоднішній день дорівнюють 6,3 мільйонам євро.

Збірна Польщі вийшла до 1/8 фіналу ЧС і поступилася на цій стадії Франції (1:3).

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