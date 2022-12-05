Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски продолжит выступать за "кадру" только в том случае, если главный тренер команды Чеслав Михневич подаст в отставку. Об этом информирует Wyborcza.

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"Левандовски воткнул тренеру сборной Польши нож в спину", – пишет издание, ссылаясь на заявления Роберта после вопросов о его будущем в сборной. "Мы хотим получать радость от игры. Когда мы только и делаем, что обороняемся, ни о какой радости не может быть и речи", – сказал форвард Барселоны в разговоре с TVP Sport.

Wyborcza назвала игру в исполнении сборной Польши на ЧМ-2022 "экстремальным антифутболом".

Сам Михневич на последней пресс-конференции в Катаре раскритиковал прессу за вопросы об отношениях тренера с игроками. "У меня отличные отношения с Левандовски", – заявил Чеслав.

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