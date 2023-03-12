"Зимой был интерес Брайтона к Матвиенко, но даже если бы мы не продали Мудрика, этот трансфер не имел шансов состояться. То, что давал Брайтон, ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 млн и какие-то бонусы. Это несерьезно в целом.

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Подписание Ризныка? Все мы видим интерес к Трубину. Понимаем, что эта история может закончиться его продажей летом. Мы взвешиваем эти риски. Но по Ризныку мы давно вели переговоры. Года два уже. Не могли договориться. Но сейчас достигли согласия.

Кто еще, вслед за Трубиным, может покинуть клуб летом? Те, кто до начала войны еще на скамейке сидели, а сейчас стали главными действующими лицами. Посмотрите, какой футбол они демонстрируют. Бондарь, Судаков, Бондаренко, Крыськив и другие. На них будет спрос.

Уже звонят по поводу некоторых футболистов. Но я даже не обсуждаю это. Меня спрашивают, сколько они стоят, – а я отвечаю, что мы их не продаем. Почему? Еще не время. Они еще не дошли до своего пика формы. Еще не время о трансферах говорить. Я понимаю клубы, которые звонят. Работают скауты, они видят потенциал футболистов. Они понимают, что лучше прийти сейчас и купить в 10 раз дешевле. Чем потом покупать у нас за 100 млн. Но и мы это понимаем.

Продали ли Мудрика на пике? Я не сказал бы, что продали на пике развития его таланта. Но мы его продали на пике финансовом. Такие деньги даже в мирное время трудно зарабатывать", – сказал Палкин в комментарии Tribuna.

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