Шахтер продолжает демонстрировать шикарную подготовку к весенней части сезона. Подопечные Игоря Йовичевича провели уже пять матчей – дончане прошли Ренн в Лиге Европы, расписали ничью с мощным Фейенордом в 1/8 финала, разгромили Минай и Металлист 1925 в чемпионате. При этом в УПЛ они провели 11 голов за два тура, уничтожив Минай и Металлист 1925 при одном случайно пропущенном мяче.

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"Горняки" радуют и в тактическом плане, и в статистическом. Выносы аутсайдеров в чемпионате еще можно было списать на слабость соперников, однако в еврокубках Шахтер тоже выглядел достойно – даже на фоне потери основных фулбеков. Столь мощная форма изрядно важна в контексте борьбы за золото УПЛ. Уже сейчас "оранжево-черные" имеют равенство по очкам с СК Днепр-1, а сегодня выпадает прекрасный шанс выйти на первое место. "Спортклубовцы" сегодня встречаются с Динамо.

У Шахтера же в соперниках Кривбасс. В предыдущем туре криворожане минимально переиграли Колос, но не впечатлили футболом – из моментов были только дальние удары и результативный угловой. Ковалевцы выглядели даже интереснее. Тем не менее, стоит отметить пять побед в шести последних матчах, причем одной из жертв криворожан стал СК Днепр-1.

Это необходимо уважать. Да и фактор Юрия Вернидуба никогда нельзя забывать – он всегда давал бой грандам (особенно Шахтеру), а оборона его Кривбасса значительно лучше Металлиста 1925 и Миная. К тому же, у дончан тяжелый календарь с кучей переездов. Что и говорить, когда в Кривой Рог команда добиралась аж 14 часов, поэтому интрига в сегодняшней встрече не такая уж и маленькая.

Кадровая ситуация

Травмированы: Корниенко (Шахтер)

Дисквалифицированные: Траоре (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Шахтер

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Дибанго – Капич, Банада – Микитишин, Татарков, Хомченовский – Устименко

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Джурасек, Назарина – Бондаренко, Швед, Петряк – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Шахтер сегодня вынужден провести ротацию, ведь команда уставшая от переездов и тяжелого матча против Фейеноорда. Это создает интригу во встрече. Тем не менее, фаворитами остаются дончане, у которых лучший кадровый потенциал и чрезвычайно высокая мотивация.

Резервисты будут доказывать свою возможность, а шанс обойти СК Днепр-1 дополнительно стимулирует "горняков". Кривбасс, в свою очередь, очень слабо проявил себя в атаке неделю назад, да и к обороне возникали вопросы. Интрига в этой встрече присутствует, но с большой вероятностью Шахтер одержит победу.

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