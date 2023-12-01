Брюгге разбил Бешикташ (5:0) в пятом туре Лиги Конференций. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

"Черные орлы" потерпели очередное фиаско в Лиге конференций. Домашний матч против Брюгге превратился в кошмар. Бешикташ пропустил пять мячей, а гол престижа забить не сумел. В итоге бельгийцы праздновали сухую победу 5:0.

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Бешикташ с одним баллом занимает последнее место в своей группе. Брюгге и Буде-Глимт вышли в следующую стадию, набрав 13 и 10 очков соответственно.