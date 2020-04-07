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"Позиции Фонсеки не столь прочны": журналист опроверг интерес Ромы к игрокам Шахтера

10:48 56 Читати українською
"Позиции Фонсеки не столь прочны": журналист опроверг интерес Ромы к игрокам Шахтера
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал информацию относительно интереса Ромы в трансферах Михаила Мудрыка и Виктора Коваленко.

"По нашей информации, о Мудрике – это фейк. Об этом вообще речь не идет. По Коваленко интерес, возможно, и есть, но не на уровне конкретного предложения.

Коваленко прокомментировал потенциальный переход в Рому

Наши источники в Италии говорят, что там сейчас вообще не до покупок и не до футбола. Тем более, это Рома, которая еще в прошлом сезоне имела какой-то лимит на трансферы. Позиции Фонсеки не так прочны, чтобы рекомендовать такие стремные трансферы.

По Коваленко были предложения, когда он здорово сыграл на ЧМ U-20 (2015 год – прим.) И Луческу встроил его в состав Шахтера, который дошел до полуфинала ЛЕ. На Коваленко был спрос", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, недавно появилась информация о возможном трансфере Виктора Коваленко или Михаила Мудрыка в Рому. Также "волки" вроде бы заинтересованы в приобретении Маркоса Антонио и Исмаили.

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