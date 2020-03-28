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Коваленко прокомментировал потенциальный переход в Рому

06:30 17 Читати українською
Коваленко прокомментировал потенциальный переход в Рому
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко лаконично ответил на слухи о своем возможном переходе в клуб из столицы Италии.

"Я видел эти новости, однако конкретики не было. Думаю, это неправда, двигаемся дальше", – сказал Коваленко в эфире программы #ЗалишайсязФутболом.

Коваленко может заменить Пасторе в Роме

Напомним, о возобновлении интереса Ромы к игроку сборной Украины написало несколько итальянских изданий. "Джалоросси" рассматривают Коваленко как возможную замену аргентинцу Хавьеру Пасторе, которого клуб планирует продать во время следующего трансферного окна.

К слову, ранее также появлялась информация об интересе Ромы к Михаилу Мудрику, Исмаили и Маркосу Антонио.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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Теги
Италия Рома Рома Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер
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