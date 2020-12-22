"Предложения по нашим игрокам? Мне не хотелось бы сильно об этом говорить, тем более называть футболистов. Во-первых – это не конкретные предложения. Во-вторых, есть предложения по трем футболистам от команд УПЛ. Но смысла им переходить я не вижу.

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На сегодняшний день самая серьезная предложение – один иностранный клуб хочет нашего молодого игрока. Я ему об этом сказал, а он говорит, что хочет еще мхом обрасти здесь. Я даже не буду называть этого игрока. Ему здесь все нравится, он хочет здесь еще лучше сыграть, а потом пойти в топ-клуб. Это единственный человек, которому я сказал, что им интересуются.

По всем остальным, даже по зарплатам, когда спрашиваю, что вы готовы дать игрокам, то не вижу большой разницы. Поэтому зачем будоражить общественность. Мы же не руководство Руха, которое звонит игрокам и просит переходить. Я этого делать не буду", – отметил Поворознюк в интервью YouTube-канала Ингульца.

К слову, Ингулец с 11 очками расположился на 10 месте в дебютном сезоне в элитном дивизионе Украины.

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