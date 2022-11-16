"После неудачных игр каждый тренер может ожидать, что поступит такой звонок. После матча с Металлистом 1925 мне позвонил президент Александр Поворознюк, поблагодарил за проделанную работу, и в очень спокойной форме сказал: "Надо что-то поменять, чтобы дать команде новый импульс и встряску". Думаю, это обдуманное решение президента, а не эмоциональное.

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Я его как руководителя понимаю. Вроде бы команда по игре и не проигрывает, но в каких-то моментах нам залетают глупые мячи. Мы провели много хороших игр, создали соперникам много проблем. Та же Ворскла нас с трудом обыграла. У нас было много моментов, о чем свидетельствует то, что лучшим игроком матча признан вратарь Ворсклы.

Но если команда не добивается результата, то понятно, что президенту приходится предпринимать какие-то действия. Я не первый и, к сожалению, не последний тренер, кто может оказаться в такой ситуации.

Я не ищу оправданий, но думаю, если бы не война, то для Ингульца все сложилось бы иначе. Мы несвоевременно укомплектовались, футболисты к нам приходили в разных кондициях, мы потеряли много игроков. Также сказалась неполноценная подготовка и отсутствие везения – моменты создаем, но не фартит.

Наша задача – сохранить место в Премьер-лиге. Думаю, оно по силам. Команды с 7 по 16 место практически одинаковы", – цитирует Лавриненко FanDay.

Отметим, Ингулец стал вторым клубом УПЛ, уволившим тренера в сезоне 2022/23. Первым был Металлист 1925, который попрощался с Валерием Кривенцовым. Петровцы занимают последнее место в чемпионате, набрав очков в 11-ти матчах.

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