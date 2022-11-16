"Після невдалих ігор кожен тренер може очікувати, що надійде такий дзвінок. Після матчу з Металістом 1925 мені подзвонив президент Олександр Поворознюк, подякував за виконану роботу, і в дуже спокійній формі сказав: "Треба щось змінити, щоб дати команді новий імпульс і струс". Думаю, це обдумане рішення президента, а не емоційне.

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Я його як керівника розумію. Начебто команда за грою і не програє, але в якихось моментах нам залітають дурні м'ячі. Ми провели багато хороших ігор, створили суперникам багато проблем. Та ж Ворскла нас ледве обіграла. У нас було багато моментів, про що свідчить те, що найкращим гравцем матчу визнано воротаря Ворскли.

Але якщо команда не досягає результату, то зрозуміло, що президенту доводиться робити якісь дії. Я не перший і, на жаль, не останній тренер, хто може опинитися у такій ситуації.

Я не шукаю виправдань, але, думаю, якби не війна, то для Інгульця все склалося б інакше. Ми несвоєчасно укомплектувалися, футболісти до нас приходили у різних кондиціях, ми втратили багато гравців. Також далася взнаки неповноцінна підготовка і відсутність везіння – моменти створюємо, але не щастить

Наше завдання – зберегти місце у Прем'єр-лізі. Думаю, воно під силу Команди з 7 по 16 місце практично однакові", – цитує Лавриненка FanDay.

Зазначимо, Інгулець став другим клубом УПЛ, який звільнив тренера у сезоні 2022/23. Першим був Металіст 1925, який попрощався з Валерієм Кривенцовим. Петровці посідають останнє місцев чемпіонаті, набравши очок в 11-ти матчах.

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