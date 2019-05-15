Поворознюк: Если Ингулец выиграет Кубок Украины, в Петрово прилетит кто-то круче Леди Гаги

Президент Ингульца Александр Поворознюк пообещал в случае победу в Кубке Украины привезти в Петрово звезду, крече Леди Гаги.

"Если бы футболисты на торжество по случаю победы в Кубке Украины попросили пригласить Леди Гагу? Празднование будет на следующий день, в четверг. Поэтому мы не успеем договориться.

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Но через неделю прилетит, кто хочешь. Футболисты знают, что я плачу деньги за эмоции и организовываю праздник после эмоций. Поэтому если выиграют, прилетит кто-то и круче Леди Гаги. Я такой, душевный человек", – цитирует Поворознюка Tribuna.com.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

Напомним, финальный поединок за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом состоится в Запорожье, сегодня, 15 мая. Начало матча в 21:00.