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Поворознюк: Якщо Інгулець виграє Кубок України, у Петрове прилетить хтось крутіший за Леді Гагу

15 травня 11:51 1823 Читать на русском
Поворознюк: Якщо Інгулець виграє Кубок України, у Петрове прилетить хтось крутіший за Леді Гагу
Олександр Поворознюк / ФК Агробізнес

Президент Інгульця Олександр Поворознюк пообіцяв у разі перемоги в Кубку України привезти у Петрове зірку, крутішу за Леді Гагу.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Якби футболісти на святкування з нагоди перемоги у Кубку України попросили запросити Леді Гагу? Святкування буде на наступний день, в четвер. Тому ми не встигнемо домовитися.

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Але через тиждень прилетить, хто хочеш. Футболісти знають, що я плачу гроші за емоції і організовую свято після емоцій. Тому якщо виграють, прилетить хтось і крутіший за Леді Гагу. Я такий – душевна людина", – цитує Поворознюка Tribuna.com.

Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України

Нагадаємо, фінальний поєдинок за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем відбудеться у Запоріжжі, сьогодні, 15 травня. Початок матчу о 21:00.

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Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар Олександр Поворознюк
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