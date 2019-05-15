Поворознюк: Якщо Інгулець виграє Кубок України, у Петрове прилетить хтось крутіший за Леді Гагу

Президент Інгульця Олександр Поворознюк пообіцяв у разі перемоги в Кубку України привезти у Петрове зірку, крутішу за Леді Гагу.

"Якби футболісти на святкування з нагоди перемоги у Кубку України попросили запросити Леді Гагу? Святкування буде на наступний день, в четвер. Тому ми не встигнемо домовитися.

Ісмаїлі: Інгульцю немає чого втрачати, але він може здобути все

Але через тиждень прилетить, хто хочеш. Футболісти знають, що я плачу гроші за емоції і організовую свято після емоцій. Тому якщо виграють, прилетить хтось і крутіший за Леді Гагу. Я такий – душевна людина", – цитує Поворознюка Tribuna.com.

Шахтар – Інгулець: анонс фіналу Кубка України

Нагадаємо, фінальний поєдинок за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем відбудеться у Запоріжжі, сьогодні, 15 травня. Початок матчу о 21:00.

"Мені казали: "Навіщо тобі той Кубок України?": президент Інгульця "запалює" перед фіналом проти Шахтаря