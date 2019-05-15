Исмаили: Ингульцу нечего терять, но он может получить все

Защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями накануне финала Кубка Украины против Ингульца.

"Я думаю, что это будет очень сложная игра против соперника, который на пути к финалу выбил три команды из УПЛ. Очевидно, мы – фавориты, но мы должны доказать это на поле.

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Подобные матчи очень непредсказуемы. Финал состоит из одной игры и пройдет на нейтральном поле. К тому же мы сыграем против соперника, которому нечего теряли, но который может получить все. Ингулец отдаст все силы, чтобы выиграть этот финал.

Мы должны быть полностью сконцентрированными и сосредоточенными. Осознавать силу соперника. Однако мы так же знаем свои силы и верим в свою команду. Шахтер сделает все, чтобы завоевать этот трофей", – цитирует Исмаили Uol Esporte.

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