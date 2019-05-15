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Исмаили: Ингульцу нечего терять, но он может получить все

15 мая 00:11 77 Читати українською
Исмаили: Ингульцу нечего терять, но он может получить все
Исмаили / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями накануне финала Кубка Украины против Ингульца.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Я думаю, что это будет очень сложная игра против соперника, который на пути к финалу выбил три команды из УПЛ. Очевидно, мы – фавориты, но мы должны доказать это на поле.

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Подобные матчи очень непредсказуемы. Финал состоит из одной игры и пройдет на нейтральном поле. К тому же мы сыграем против соперника, которому нечего теряли, но который может получить все. Ингулец отдаст все силы, чтобы выиграть этот финал.

Мы должны быть полностью сконцентрированными и сосредоточенными. Осознавать силу соперника. Однако мы так же знаем свои силы и верим в свою команду. Шахтер сделает все, чтобы завоевать этот трофей", – цитирует Исмаили Uol Esporte.

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Шахтер Шахтер Исмаили Исмаили Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер
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