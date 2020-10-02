Миниатюрная звезда Боавишты шокировал Морейренсе в поединке третьего тура Примейры.

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На 9 минуте Гомес вместе с партнером удачно запрессинговали соперника в центре поля. 20-летний англичанин решил ничего не выдумывать и сразу пробил по воротам. Мяч по идеальной траектории полетел точно в цель, унизив голкипера Морейренсе.

Добавим, что Гомес считался одним из главных талантов академии Манчестер Юнайтед, однако этим летом отказался подписывать контракт с "красными дьяволами". Хавбека подхватил Лилль, а за Боавишту он выступает на правах аренды.

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