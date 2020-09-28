Интересно, что открыли счет именно номинальные гости. Это сделал Боян Кркич. Форвард принял мяч в середине поля, накрутил нескольких оппонентов и метров с 30-ти фантастическим ударом попал в самую девятку.

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Таким образом 30-летний испанец доказал, что не зря был первым, кого прозвали "новым Месси". Боян роскошно дебютировал за Барселону, но затем его карьера покатилась вниз. Путешествия рядом клубов Европы завершились переходом в Монреаль прошлым летом.

За клуб из МЛС Кркич уже сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.