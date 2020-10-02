Мініатюрна зірка Боавішти шокував Морейренсе у поєдинку третього туру Прімейри.

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На 9 хвилині Гомес разом з партнером вдало запресингували суперника в центрі поля. 20-річний англієць вирішив нічого не вигадувати і відразу пробив по воротах. М'яч за ідеальною траєкторією полетів точно в ціль, принизивши голкіпера Морейренсе.

Додамо, що Гомес вважався одним з головних талантів академії Манчестер Юнайтед, однак цього літа відмовився підписувати контракт з "червоними дияволами". Хавбека підхопив Лілль, а за Боавішту він виступає на правах оренди.

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