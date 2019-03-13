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Петряк: Я обычный парень из деревни, у меня нет заоблачных целей

06:00 25 Читати українською
Петряк: Я обычный парень из деревни, у меня нет заоблачных целей
Иван Петряк / Фото ФК Ференцварош

Украинский хавбек Ференцвароша Иван Петряк рассказал о своем положении в венгерском клубе, а также скромно оценил свои перспективы сыграть в топовых лигах.

"Думаю, это мой лучший сезон в карьере. Я все равно больше ассистент, чем нападающий. Подаю снаряды. Главное – приносить пользу команде.

Петряк: В Ференцвароше очень довольны работой Реброва

Где хотел бы поиграть из топ-6 лиг? У меня нет заоблачных целей. Я обычный парень из деревни в этом плане. Я работаю, иду к своим целям. Мне все здесь нравится. Прошлый год был тяжелым, а это в 10 или 20 раз легче", – сказал Петряк для Football Hub.

Напомним, Иван выступает в Ференцвароше под руководством еще одного легендарного украинсца Сергея Реброва. В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия
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