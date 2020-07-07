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Кравец попал в топ-3 своего клуба по версии Instat благодаря перфомансу против Бешикташа

15:42 - Читати українською
Кравец попал в топ-3 своего клуба по версии Instat благодаря перфомансу против Бешикташа
Артем Кравец / фото ФК Кайсериспор

Форвард Кайсериспора Артем Кравец оказался в тройке лучших игроков своего клуба в матче 30-го тура турецкого первенства против Бешикташа (3:1).

Кравец набрал 303 балла по версии Instat за поединок против Бешикташа, сообщает Команда№1.

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За 87 минут Артем отметился голом, выполнил 65 ТТД с нехваткой 43%, нанес три удара по воротам (не реализовал еще один выход один на один), отдал четыре острые передачи и выиграл 10 единоборств из 24-х. Интересно, что форвард оказался в топ-3 лучших представителей Кайсериспора, а его показатель стал лучшим для украинца в текущем сезоне.

К слову, Кравец провел 18 поединков в текущем сезоне в составе Кайсериспора, записав в свой актив 7 голов.

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Теги
Украинцы за рубежом Кайсериспор Кайсериспор Артем Артем Кравец Бешикташ Бешикташ Турция
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