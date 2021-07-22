"Как только Роман вернется из отпуска – я поговорю с ним. Сначала, как у него дела, и узнаю, о чем он думает. Тогда и посмотрим, будет ли он нас еще играть. После этой беседы что-то прояснится", – поделился Ванхазебрук в комментарии Voetbalprimeur.

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Отметим, что Яремчука активно сватают в Бенфику, а Гент стремится получить за украинца хотя бы 15 млн евро. Планируется, что Роман заменит нападающего Хариса Сеферовича, который может перебраться в Вулверхэмптон.

К слову, в прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча в составе Гента, записав в свой актив 23 гола и 8 ассистов.

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