"Як тільки Роман повернеться з відпустки – я поговорю з ним. Спершу, як в нього справи, і дізнаюся, про що він думає. Тоді й подивимося, чи буде він за нас ще грати. Після цієї бесіди щось проясниться", – поділився Ванхазебрук у коментарі Voetbalprimeur.

Яремчук як заміна герою Євро-2020 – форвард збірної України на першій шпальті культового видання Португалії

Зазначимо, що Яремчука активно сватають до Бенфіки, а Гент прагне отримати за українця хоча б 15 млн євро. Планується, що Роман замінить нападника Харіса Сеферовіча, який може перебратись до Вулверхемптона.

До слова, минулого сезону Яремчук провів 43 матчі у складі Гента, записавши до свого активу 23 голи та 8 асистів.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля