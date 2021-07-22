"Подивимося, чи буде він за нас ще грати": наставник Гента оцінив шанси втримати Яремчука
Головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук поділився думками щодо майбутнього Романа Яремчука у бельгійському клубі.
"Як тільки Роман повернеться з відпустки – я поговорю з ним. Спершу, як в нього справи, і дізнаюся, про що він думає. Тоді й подивимося, чи буде він за нас ще грати. Після цієї бесіди щось проясниться", – поділився Ванхазебрук у коментарі Voetbalprimeur.
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Зазначимо, що Яремчука активно сватають до Бенфіки, а Гент прагне отримати за українця хоча б 15 млн євро. Планується, що Роман замінить нападника Харіса Сеферовіча, який може перебратись до Вулверхемптона.
До слова, минулого сезону Яремчук провів 43 матчі у складі Гента, записавши до свого активу 23 голи та 8 асистів.
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