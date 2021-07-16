Больше всего в стоимости после Евро-2020 вырос Забарный, который подорожал на 5 млн евро по итогам турнира – теперь защитник Динамо оценивается в 11 млн, информирует Transfermarkt.

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На 2,5 млн евро выросла цена Романа Яремчука и Георгия Бущана – 17,5 млн и 7,5 млн евро соответственно. Зинченко теперь оценивается в 28 млн евро и максимально приблизился к лидеру среди украинцев Руслану Малиновскому, цена которого осталась неизменной – 30 млн евро. Артем Довбик благодаря своему победному голу прибавил в цене на 500 тысяч евро.

Напомним, сборная Украины добралась до 1/4 финала Евро-2020, где была выбита Англией (0:4).

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