Шведський півзахисник Себастьян Ларссон більше не гратиме за свою національну збірну.

"Це одне з найскладніших рішень у моїй кар'єрі, але час настав. Моєю першою мрією, коли я був маленьким, було одного разу представляти Швецію. Не можу описати словами ту гордість, яку я відчував кожного разу, коли одягав футболку збірної.

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Настав час взяти на себе відповідальність наступному поколінню, і я впевнений у блискучому майбутньому шведського футболу. Підтримаю вас поза полем", – написав футболіст у Інстаграмі.

До слова, Ларссон дебютував за збірну Швеції взимку 2008-го. За понад 13 років півзахисник зіграв за збірну 133 матчі, в яких забив 10 голів. Таким чином поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 проти України виявився останнім для вже колишнього капітана "Тре Крунур".

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