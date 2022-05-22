Последний матч Коваленко за Специю в видеообзоре матча против Наполи
16:21 - Читати українською
Украинский хавбек Виктор Коваленко отыграл финальный матч в составе Специи перед возвращением в Аталанту.
Пётр Зелиньски 25’
Диего Демме 36’
25’ Пётр Зелиньски
36’ Диего Демме
Специя разгромно проиграла Наполи, пропустив 3 гола в первом тайме. Команда Тьягу Мотты ожила уже во втором тайме. Поспособствовал этому, в частности, выход Коваленко.
Наполи разгромил Специю в последнем матче в сезоне
Виктор появился на 62-й минуте и создал два момента. Украинец неплохо выкатил под удар Манаю, однако промах последнего не позволил забить гол престижа.
Специя завершила сезон на 16 месте, избежав вылета. Коваленко возвращается из аренды в Аталанту. Виктор сыграл за сезон 27 матчей.
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