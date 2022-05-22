Специя в рамках 38-го тура Серии А потерпела сокрушительное поражение от Наполи (0:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Наполи в дебютном матче встречался со Специей, выставив резервный состав. Поединок не имел турнирного значения, но команда Виктора Коваленко явно хотела завершить чемпионат домашней победой над именитым соперником. К сожалению, украинец в старт не попал.

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Несмотря на слабость лайн-апа гостей, Специя потерпела полное фиаско менее чем за 40 минут первого тайма. Уже на 4-й Наполи открыл счёт вследствие прорыва Политано с эффектным ударом под дальнюю штангу. На 25-й Зелиньски воспользовался удачным отскоком в штрафной и удвоил преимущество, а на 36-й минуте красивая комбинация завершилась третьим голом в ворота хозяев – его провёл Демме. 0:3.

Специя забила один мяч на 41-й минуте усилиями Маная, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Во втором же тайме Наполи отбывал номер, нанеся всего 4 удара за 45+ минут, но и такой футбол не помог подопечным Тьяго Мотты. Даже выход Коваленко на 62-й минуте не позволил хотя бы размочить счёт. В итоге финальный свисток зафиксировал разгром победу партенопейцев.

Таким образом, Наполи завершил чемпионат на третьей позиции с 79 очками в активе. Специя осталась шестнадцатой с 36 зачётными баллами.

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