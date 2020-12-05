"У нас в Майнце всякое было после игры. Мы же на автобусе ездили, бюджета большого не было. Мы ехали шесть-семь часов. И вот у заправки останавливались – ведь трудновато долго ехать после игры. Тренеры никогда не запрещали пиво – это все открыто было, никто не прятался. Брали ящик пива, заносили в автобус, садились сзади, пили пиво, играли в карты.

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В Германии вообще в этом плане очень спокойно. В Леверкузене в Байере у нас, например, был ужин. А потом была еще поздний ужин. Он не был обязательным, но тому, кто спускался, тренер официально говорил: "Можно выпить бокал пива или вина". Кто хотел – пил и спать. А в Берлине в Герте у нас в холодильнике стояло пиво и Кока-кола. После игры тоже кто хотел, тот брал. То есть там никто не прячется.

Все надо в меру. Никто же не против бокала пива, но надо понимать, когда это можно, а когда нет", – сказал Воронин в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

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