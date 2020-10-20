"Первое официальное приглашение от Динамо я получил, когда командой руководил Дима Хохлов. Я очень хотел помочь своему другу, но войти в его тренерский штаб по ряду, в том числе семейных, обстоятельств у меня не получилось.

Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо – клуб возглавил немецкий специалист

Во время квалификации к ЧМ-2018 мне позвонил старый товарищ по сборной Андрей Шевченко и предложил помочь национальной команде скаутинговой работой. Я был рад сотрудничать с родной сборной, после чего ждал официального назначения. Из-за этого отклонил несколько других предложений – в частности, из Германии. Время шло, но телефон молчал. Параллельно я получал образование, учась в центре лицензирования тренеров при УАФ.

Однако у меня сохранился канал связи с советом директоров Динамо. В какой-то период обсуждали перспективу моей работы скаутом в Европе. Затем представители клуба советовались со мной по ряду потенциальных тренеров, с которыми я пересекался, еще играя в Бундеслиге. Спрашивали моего мнения и о будущем спортивного директора Желько Бувача, который был многолетним помощником Юргена Клоппа, в том числе и в тот период, когда я играл под его руководством в Майнце. Сам Бувач также интересовался Динамо, и в итоге, оценив полученную информацию, стороны заключили контракт.

Сейчас же довольно неожиданно поступило предложение войти в немецкий тренерский штаб Динамо во главе с Сандро Шварцем, с которым 20 лет назад мы три года играли в том же Майнце. Поскольку звонка из Киева я устал ждать, а Динамо для меня команда не чужая – здесь я заканчивал свою карьеру – решил дать согласие.

Диплом УЕФА у меня есть, тренерский опыт в низших лигах Германии с Бюдерихом прошел, пора делать первые серьезные шаги в профессии на более высоком уровне. С радостью поучусь у профессионалов и помогу людям, которые отнеслись ко мне с доверием", – цитирует Андрея Воронина ТаТоТаке в Facebook.

Напомним, Динамо Москва недавно получило новый тренерский штаб – возглавил немецкий специалист Сандро Шварц, а помощниками стали Волкан Булут и Андрей Воронин.

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