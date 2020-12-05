"У нас в Майнці всяке було після гри. Ми ж на автобусі їздили, бюджету великого не було. Ми їхали шість-сім годин. І ось біля заправки зупинялися – адже важкувато довго їхати після гри. Тренери ніколи не забороняли пиво – це все відкрито було, ніхто не ховався. Брали ящик пива, заносили в автобус, сідали ззаду, пили пиво, грали в карти.

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У Німеччині взагалі у цьому плані дуже спокійно. У Леверкузені в Байєрі у нас, наприклад, була вечеря. А потім була ще пізня вечеря. Вона не була обов'язковою, але тому, хто спускався, тренер офіційно казав: "Можна випити келих пива або вина". Хто хотів – пив і спати. А в Берліні в Герті у нас у холодильнику стояло пиво і Кока-кола. Після гри теж хто хотів, той брав. Тобто там ніхто не ховається.

Все треба в міру. Ніхто ж не проти келиха пива, але треба розуміти, коли це можна, а коли ні", – сказав Воронін в ефірі YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

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