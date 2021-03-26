"С точки зрения напряжения и физической нагрузки поединок в Париже оказался сейчас самым тяжелым. Класс игроков в сборной Франции был высоким как тогда, так и сейчас. Нам трудно было сдерживать такого сильного соперника. Но все ребята – молодцы, выстояли и получили результат. Мы ехали в Париж с целью взять там очки. Считаю, что у нас в целом это получилось и ничьей тоже можно быть довольными.

Я думаю, расслабленности у них точно не было. Мы хотели показать, что 1:7 в том товарищеском матче было случайностью. Мы изменили тактику. Наверное, это стало своеобразным сюрпризом для французов. Новая схема? Мы как-то играли так со Словакией, но тогда я был на другой позиции. На этот раз мы толком не успевали наиграть эту схему. Но была предигровая тренировка, тренеры доступно объясняли, ходили по полю, показывали, как и что делать. Была и теория. В первом тайме минут 20 была нервозность, но потом нам удалось выполнить план на игру.

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Конечно, мы помним и о "вне игры", которое было на совести лайсмена. Что касается удара Гризманна, то он все сделал быстро и красиво. Наверное, мы уже больше времени контролировали мяч. Поняли, что можем получить шанс у ворот французов. Перспективные контратаки у нас были и в первом тайме, но не хватало концовки. Во втором тайме действовали увереннее и добились своего.

Мы уже вернулись в Киев. Думаю, наш тренерский штаб знает и сделает все возможное, чтобы мы хорошо подготовились к следующему матчу. После ничьей во Франции мы не имеем права терять очки с Финляндией", – резюмировал Кривцов в комментарии Команда№1.

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