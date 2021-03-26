"З точки зору напруги і фізичного навантаження поєдинок в Парижі виявився зараз найважчим. Клас гравців у збірній Франції був високим як тоді, так і зараз. Нам важко було стримувати такого сильного суперника. Але всі хлопці – молодці, вистояли і здобули результат. Ми їхали в Париж з метою взяти там очки. Вважаю, що у нас в цілому це вийшло і нічиєю теж можна бути задоволеними.

Я думаю, розслабленості у них точно не було. Ми ж хотіли показати, що 1:7 в тому товариському матчі було випадковістю. Ми змінили тактику. Напевно, це стало своєрідним сюрпризом для французів. Нова схема? Ми якось грали так зі Словаччиною, але тоді я був на іншій позиції. Цього разу ми нормально не встигали награти цю схему. Але було передігрове тренування, тренери доступно пояснювали, ходили по полю, показували, як і що робити. Була і теорія. У першому таймі хвилин 20 була нервовість, але потім нам вдалося виконати план на гру.

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Звичайно, ми пам'ятаємо і про "поза грою", яке було на совісті лайсмена. Що стосується удару Грізманна, то він все зробив швидко і красиво. Напевно, ми вже більше часу контролювали м'яч. Зрозуміли, що можемо отримати шанс біля воріт французів. Перспективні контратаки у нас були і в першому таймі, але не вистачало кінцівки. У другому таймі діяли впевненіше і домоглися свого.

Ми вже повернулися до Києва. Думаю, наш тренерський штаб знає і зробить все можливе, щоб ми добре підготувалися до наступного матчу. Після нічиєї у Франції ми не маємо права втрачати очки з Фінляндією", – резюмував Кривцов у коментарі Команда№1.

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