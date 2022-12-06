Матч, как и онлайн-трансляция Португалия – Швейцария на "Футбол 24", стартует в 21:00. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет против команды Марокко, которая сенсационно выбила Испанию в серии пенальти. Отмечаем, что Фернанду Сантуш усадил капитана "селесао" на скамейку – 37-летний свободный агент присел в запас Португалии впервые за 14 лет на крупном турнире. Тогда КР7 также не попал в старт на игру против Швейцарии. Очевидно, 68-летний наставник решил не терпеть выходки Роналду, который постоянно чем-то недоволен уже и в родной сборной. Вместо Криштиану выходит форвард Бенфики Гонсалу Рамуш, в активе которого лишь 12 минут на катарском Мундиале. Для 21-летнего нападающего это дебют в стартовом составе за национальную команду

Португалия – Швейцария: анонс и прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Из других интересных изменений выделим возвращение Отавиу. Хавбек Порту выходил еще на первую игру, а затем из-за травмы пропустил 2 тура группового этапа. Также место в основе потерял фулбек Манчестер Сити Жоау Канселу, который провел 3 полных поединка на ЧМ-2022. Швейцария удивила поменьше. Универсал Майнца Эдмилсон Фернандес впервые попал в стартовый состав на турнире (не восстановился безусловно основной Видмер), а Зоммер вернулся в ворота. Где смотреть матч Португалия – Швейцария онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый.

Португалия: Диогу Кошта – Далот, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру – Отавиу, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш – Бернарду Силва, Гонсалу Рамуш, Жоау Фелиш

Швейцария: Зоммер – Эдмилсон Фернандес, Шер, Аканджи, Родригес – Фройлер, Джака – Шакири, Соу, Варгас – Эмболо

Испания вылетела из ЧМ-2022: экс-игрок Реала отправил Луиса Энрике в Twitch, паненка ценой 1/4, Марокко заслужило