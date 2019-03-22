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Португалия – Украина: стартовые составы на матч отбора Евро-2020

20:29 286 Читати українською
Португалия – Украина: стартовые составы на матч отбора Евро-2020
Португалия – Украина 22 марта 2019: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Португалия принимает Украину в 1-м туре отбора на Чемпионат Европы-2020. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24"

 

Матч, как и онлайн-трансляция Португалия – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45. Игру транслируют каналы "Украина" и "Футбол 1". Роналду после 9-месячной паузы возвращается в состав своей национальной команды, которая будет защищать титул действующих чемпионов Европы. Обе сборные выиграли свои группы Лиги наций. Португалия вышла в финал элитной группы. Украина, если не сможет занять 1-2 места в отборе, сможет побороться за выход на Евро-2020 через финал второго дивизиона.

Португалия – Украина: анонс и прогноз на матч 1-го тура отбора Евро-2020

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро – Карвалью, Невеш, Моутинью – Бернарду Силва, Андре Силва, Роналду (к)

Украина: Пятов (к) – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Марлос, Зинченко, Коноплянка – Яремчук

Португалия – Украина: стартовые составы на матч отбора Евро-2020

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Евро-2020 Португалия - Украина Украина Украина Сборная Украины Португалия Португалия
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