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УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Португалия превзошла сборную Украины почти во всех компонентах, но нам повезло, – Буряк

20:19 258 Читати українською
Португалия превзошла сборную Украины почти во всех компонентах, но нам повезло, – Буряк
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Легенда киевского Динамо Леонид Буряк поделился мнением относительно матча отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Да, нам повезло. Но говорить сейчас можно все, что хочешь, а результат налицо! Сборная Португалии, безусловно, превзошла Украину практически по всем компонентам.

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Однако, как выяснилось, все решил идеальный для "сине-желтых" в тактическом плане первый тайм. Два пропущенных мяча на таком уровне отыграть очень сложно, даже португальской команде", – сказал Буряк в комментарии Команда№1.

Добавим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Теги
Украина - Португалия Сборная Украины Евро-2020 Леонид Буряк
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