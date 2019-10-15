Португалия превзошла сборную Украины почти во всех компонентах, но нам повезло, – Буряк

Легенда киевского Динамо Леонид Буряк поделился мнением относительно матча отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией (2:1).

"Да, нам повезло. Но говорить сейчас можно все, что хочешь, а результат налицо! Сборная Португалии, безусловно, превзошла Украину практически по всем компонентам.

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Однако, как выяснилось, все решил идеальный для "сине-желтых" в тактическом плане первый тайм. Два пропущенных мяча на таком уровне отыграть очень сложно, даже португальской команде", – сказал Буряк в комментарии Команда№1.

Добавим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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