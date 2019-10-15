Португалія перевершила збірну України майже у всіх компонентах, але нам пощастило, – Буряк

Легенда київського Динамо Леонід Буряк поділився думкою щодо матчу відбору на Євро-2020 між Україною та Португалією (2:1).

"Так, нам пощастило. Але говорити зараз можна все, що хочеш, а результат бачать всі! Збірна Португалії, безумовно, перевершила Україну практично за всіма компонентами.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Однак, як з'ясувалося, все вирішив ідеальний для "синьо-жовтих" в тактичному плані перший тайм. Два пропущених м'ячі на такому рівні відіграти дуже складно, навіть португальській команді", – сказав Буряк у коментарі Команда№1.

Додамо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

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