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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Португалія перевершила збірну України майже у всіх компонентах, але нам пощастило, – Буряк

20:19 3705 Читать на русском
Португалія перевершила збірну України майже у всіх компонентах, але нам пощастило, – Буряк
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Легенда київського Динамо Леонід Буряк поділився думкою щодо матчу відбору на Євро-2020 між Україною та Португалією (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Так, нам пощастило. Але говорити зараз можна все, що хочеш, а результат бачать всі! Збірна Португалії, безумовно, перевершила Україну практично за всіма компонентами.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Однак, як з'ясувалося, все вирішив ідеальний для "синьо-жовтих" в тактичному плані перший тайм. Два пропущених м'ячі на такому рівні відіграти дуже складно, навіть португальській команді", – сказав Буряк у коментарі Команда№1.

Додамо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальний форум. Голами відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

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Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
03:20
34829
Теги
Україна - Португалія Збірна України Євро-2020 Леонід Буряк
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