Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выбрал 26 футболистов, которые будут защищать честь страны на ближайшем континентальном первенстве.

Сборная Германии официально объявила заявку на Евро-2020 – возвращение Мюллера и Хуммельса

В список также попал звезда Ливерпуля Диогу Жота, которому из-за травмы пророчили отсутствие на Евро-2020. В заявке нашлось место и для постоянного лидера команды 35-летнего Криштиану Роналду, а также хавбека МЮ Бруну Фернандеша, который записал трогательное видео со своей дочкой.

В групповом этапе Евро-2020 португальцы сыграют со сборными Германии, Франции и Венгрии.

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