Дидье Дешам вполне мог бы сформировать две сборные для участия в чемпионате Европы. Список футболистов, оказавшихся за бортом турнира, на самом деле поражает.

Как известно, главной неожиданностью в заявке Франции стало возвращение 33-летнего Карима Бензема, который не вызывался в национальную команду с 2015 года. Дидье Дешам все же вызвал опытного форварда Реала, который провел блестящий сезон на клубном уровне – 29 голов и 8 ассистов в 45-ти поединках.

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Однако вне списка Ле Бле по разным причинам оказалось немало других звездных исполнителей, которые бы точно не потерялись в любой европейской сборной. По сути, Дешам мог сформировать еще одну команду, которая не слишком уступала бы стартовой одинадцатке.

Судите сами – в заявку "галльских петухов" не попали, в частности, юный Эдуардо Камавинга, на которого охотятся топ-клубы Европы, а также будущий защитник Баварии Дайот Упамекано. В воротах не нашлось места Альфонсу Ареола, а на флангах обороны вполне могли бы сыграть Ферлан Менди (Реал Мадрид) и Тео Эрнандес (Милан).

Также выделяются имена Танге Ндомбеле (Тоттенхэм), Набиля Фекира (Бетис), Антони Марсьяля (Манчестер Юнайтед), Флориана Товена (летом сменит Марсель на мексиканский Тигрес) и Александера Ляказетта (Арсенал). Что ни линия – то звезды!

Заметим, на Евро-2020 французы попали в одну группу с Германией, Португалией и Венгрией. Первый матч действующие чемпионы Европы проведут 15 июня против Бундестим.

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