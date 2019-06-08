Португалия – Нидерланды: прогноз на финал Лиги наций

Сборные Португалии и Нидерландов сыграют в финале Лиги наций. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Португалия – Нидерланды начнется 9 июня на стадионе Драгау в Порту. Начало финального поединка Лиги наций – в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Португалия – Нидерланды: прогноз букмекеров на финал Лиги наций

Эксперты букмекера William Hill отдают предпочтение Португалии. Коэффициент на победу действующих чемпионов Европы в основное время – 2,45, тогда как триумф Нидерландов оценивается в 3,00. Коэффициент на ничью – 3,20. На то, что португальцы триумфуют в экстра-тайме, принимают ставки с коэффициентом 10,00, тогда как аналогичная победа "оранжевых" оценивается в 13,00. В серии пенальти шансы команд равны – 13,00.

Специалисты конторы BWin примерно такого же мнения. Победа Криштиану Роналду и компании в основное время оценивается в 2,40, подопечных Кумана – в 2,90. Ничья – 3,25. Итоговый успех Португалии оценили в 1,70, Нидерландов – 2,02.

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Напомним, в полуфинале Лиги наций Португалия победила Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду. Нидерланды одержали волевую победу над Англией, которая в противостоянии со Швейцарией определит обладателя 3-го места.