Португалія – Нідерланди: прогноз на фінал Ліги націй

Збірні Португалії та Нідерландів зіграють у фіналі Ліги націй. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Португалія – Нідерланди розпочнеться 9 червня на стадіоні Драгау в Порту. Початок фінального поєдинку Ліги націй – о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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Португалія – Нідерланди: прогноз букмекерів на фінал Ліги націй

Експерти букмекера William Hill віддають перевагу Португалії. Коефіцієнт на перемогу чинних чемпіонів Європи в основний час – 2,45, тоді як тріумф Нідерландів оцінюється у 3,00. Коефіцієнт на нічию – 3,20. На те, що португальці тріумфують в екстра-таймі, приймають ставки з коефіцієнтом 10,00, тоді як аналогічну перемогу "помаранчевих" оцінюють у 13,00. У серії пенальті шанси команд рівні – 13,00.

Фахівці контори BWin приблизно такої ж думки. Перемога Кріштіану Роналду та компанії в основний час оцінюється у 2,40, підопічних Кумана – у 2,90. Нічия – 3,25. Підсумковий успіх Португалії оцінили у 1,70, Нідерландів – 2,02.

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Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Португалія перемогла Швейцарію завдяки хет-трику Кріштіану Роналду. Нідерланди здобули вольову перемогу над Англією, яка у протистоянні зі Швейцарією визначить володаря 3-го місця.