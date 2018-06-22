Португалия – Испания: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Португалия и Испания встретятся 15 июня в Сочи на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Португалия – Испания состоится на сочинском стадионе Фишт 15 июня в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Португалия – Испания, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill считают сборную Испании фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "Фурии рохи" составляет 2,05. Возможный триумф португальцев во главе с Криштиану Роналду оценивается баллом 3,75, а ничья – 3,20.

Похожие коэффициенты предлагает и австрийцы из Bwin. На победу сборной Испании в стартовом матче ЧМ-2018 коэффициент составляет 2,05. Потенциальный успех португальской команды оценивается баллом 3,30, а коэффициент на ничью – 3,25.

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Сборная Испании перед матчем неожиданно уволила с должности главного тренера Хулена Лопетеги из-за назначения в Реал. Почти сразу стало известно, что его заменит Фернандо Йерро, который был спортивным директором Королевской федерации футбола Испании.

Главная проблема сборной Португалии – будущее Криштиану Роналду. Форвард уже возмутился предложением Реала относительно нового контракта и, похоже, готовится сменить клуб летом.