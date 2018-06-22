Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании из-за назначения в Реал

Федерация футбола Испании во главе с Луисом Рубиалесом отправила в отставку главного тренера "Красной Фурии" Хулена Лопетеги за два дня до старта ЧМ-2018.

Причиной сенсационного увольнения 51-летнего специалиста стало объявление о его назначении на пост наставника Реала сразу после ЧМ-2018. Об этом сообщил Луис Рубиалес на экстренной пресс-конференции в лагере сборной Испании.

Лопетеги официально возглавит Реал после ЧМ-2018

"Я хочу поблагодарить Лопетеги за все, что он сделал для национальной сборной. Большая заслуга, что мы попали на ЧМ-2018, принадлежит именно ему. Однако мы обязаны его уволить. Эта ситуация и должна стать примером для всех людей, которые работают в Федерации футбола Испании. Есть определенные правила поведения, которые нужно соблюдать.

Проблема в том, что все эти вещи (официальное назначение Лопетеги в Реал – прим.ред) делались без ведома Федерации футбола Испании. Это недопустимо. Лопетеги – безупречный профессионал, но нужно придерживаться определенных норм поведения.

Я разговаривал с игроками. Они меня поняли и сделают все возможное, чтобы помочь новому тренерскому штабу на ЧМ-2018", – отметил Рубиалес.

Напомним, во вторник, 12 июня Реал сообщил на своем официальном сайте, что Лопетеги возглавит мадридскую команду по окончании ЧМ-2018. В Федерации футбола Испании восприняли эту новость, как предательство интересов национальной команды, которая всего за два дня стартует на Мундиале матчем против Португалии.