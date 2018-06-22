Португалія – Іспанія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Португалія та Іспанія зустрінуться 15 червня в Сочі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Португалія – Іспанія відбудеться на сочинському стадіоні Фішт 15 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Португалія – Іспанія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають збірну Іспанії фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "Фурії рохи" складає 2,05. Можливий тріумф португальців на чолі з Кріштіану Роналду оцінюється балом 3,75, а нічия – 3,20.

Подібні коефіцієнти пропонує і австрійці з Bwin. На перемогу збірної Іспанії в стартовому матчі ЧС-2018 коефіцієнт становить 2,05. Потенційний успіх португальської національної команди оцінюється балом 3,30, а коефіцієнт на нічию – 3,25.

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Збірна Іспанії перед матчем несподівано звільнила з посади головного тренера Хулена Лопетегі через призначення в Реал. Майже відразу стало відомо, що його замінить Фернандо Єрро, який був спортивним директором Королівської федерації футболу Іспанії.

Головна проблема збірної Португалії – майбутнє Кріштіану Роналду. Форвард вже обурився пропозицією Реала щодо нового контракту та, схоже, готується змінити клуб влітку.