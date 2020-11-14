Сборная Португалии принимает Францию в матче 5-го тура Лиги наций. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Португалия - Франция стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире игру можно смотреть на канале "Футбол 3", а также через сервис Oll.tv.

Германия – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги наций

Стартовые составы команд

Португалия: Патрисиу – Канселу, Фонте, Рубен Диаш, Геррейро – Данилу Перейра, Карвалью, Бруну Фернандеш – Жоао Фелиш, Бернардо Силва, Криштиану Роналду.

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Лукас Эрнандес – Канте, Рабьо, Погба – Гризманн, Коман, Марсьяль.

Este é o nosso 11 inicial para o jogo com França! Força, Portugal! #VamosTodos #VamosComTudo# #NationsLeague pic.twitter.com/IapXxK8FBz — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2020