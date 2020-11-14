Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций
20:47 - Читати українською
Сборная Португалии принимает Францию в матче 5-го тура Лиги наций. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Матч Португалия - Франция стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире игру можно смотреть на канале "Футбол 3", а также через сервис Oll.tv.
Германия – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги наций
Стартовые составы команд
Португалия: Патрисиу – Канселу, Фонте, Рубен Диаш, Геррейро – Данилу Перейра, Карвалью, Бруну Фернандеш – Жоао Фелиш, Бернардо Силва, Криштиану Роналду.
Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Лукас Эрнандес – Канте, Рабьо, Погба – Гризманн, Коман, Марсьяль.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter